Öğretmenler günü için mesajlar

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi gibi çok önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi gibi çok önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi ve iyi yetiştirilmesi için her koşulda fedakârca görev yapmakta, toplumsal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Öğretmenlerimiz, aydın ve çağdaş nesiller yetiştirmek için büyük emekler sarf etmektedir. Bu yönde çalışmalarını sürdüren öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olmaya devam edecektir. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verildiği bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anar, ülkeye ve topluma hizmet eden tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi iletir, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım.”

ALİ PİLLİ

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Pilli, şu ifadelere yer verdi:

" Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğe en iyi şekilde taşınması, her yönden güçlü bir şekilde gelişim göstermesinde topluma en büyük katkıyı koymaktadır.

Öğretmenlerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de görev sorumluluğu ile yüz yüze eğitimlerin devam ettiği bu süreçte çocuklarımıza yol göstermekte, okullarımızda oluşturulan pandemi kurullarında salgınla mücadelemizde en önemli paydaşlarımız arasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Bu vesileyle öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anarım.”

HAK SEN

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Büyükoğlu mesajında, öğretmenlerin her zamankinden zor koşullarda çalıştığını, öğretmenlik mesleğinin öneminin her geçen gün daha da arttığını, ancak mesleğe gösterilen saygının ve değerin düştüğünü söyledi.

Özellikle özel sektörde emekçi öğretmenlerin ağır iş yükü altında ezildiğini ve maddi anlamda emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Büyükoğlu, kamuda ise öğretmenlerin kamusal eğitimin sorunları ile boğuşmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Büyükoğlu, "Bu zor şartlar altında, bir de pandeminin etkisini en çok hisseden meslek gruplarından biri olan öğretmenlerimiz, her şeye rağmen laik, bilimsel ve demokratik değerler ışığında bu ülkenin gençlerini yetiştirmektedir. HAKSEN olarak, daha iyi bir toplum mücadelesinin, ancak öğretmenlerimizin daha iyi koşullarda vereceği eğitimle mümkün olduğuna inanıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

KIBRIS TÜRK ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Onursal Başkanı Abdurrahman Arıkan, yaşamın her aşamasında, öğretmenlerin emeği olduğunu belirtti.

Arıkan, 24 Kasım Öğretmeler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

KTÖB Başkanı Arıkan, medeniyetlerin temelinde ve devamlılığında eğitimin ve eğitimcilerin büyük rolü olduğunu vurguladı.

Arıkan, “Sadece mesleki değil, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimiz için bizlere büyük emek veren değerli öğretmenlerimize minnet borcumuz ödenmez. Başta, Peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, Cumhuriyetin yetişen gelecek nesillerle daha ileriye taşınacağını umuyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 13:17