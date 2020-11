Öğretmenler Günü Mesajları

KAZIM AND

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

And kutlama mesajında, “Güzel ülkemizin her yerinde yarınlarımızın aydınlık neslini yetiştirmek için vazifelerini başarıyla yerine getiren öğretmenlerimizin, bu vazifesini yerine getirmiş emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinin ön saflarında yer alan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ÇAKIR

Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, Kıbrıslı Türklerin görkemli bir miras olan eğitimi kuşaktan kuşağa aktardığını kaydetti.

Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Geleceğimizi inşa etmek için hiç tereddüt etmeden görevinin başında duran, insanlığın aydınlık gelecek inşasını kesintiye uğratmamak için canla başla çalışan öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi:

Süleyman Çakır, mesajında şunları kaydetti:

“İnsanlığın sahip olduğu bilgi birikiminde, gelişmişlik seviyesinde adamız eğitim kurumlarının payı azımsanamayacak ölçüdedir. Dün olduğu gibi bugünde kelimenin tam anlamıyla bir eğitim adası olma özelliğimizi koruyor, Kıbrıslı Türkler olarak bu görkemli mirası kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu köklü miras nedeniyle öğretmene ve öğrenciye bir başka sevgiyle yaklaşıyor, her türlü yardımı ve desteği canı gönülden yapmaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız, salgın hastalık süreci hepimiz açısından olduğu gibi öğretmenlerimiz açısından da zorlu geçen bir süreç olmaya devam etmektedir. Bu zor günlerde geleceğimizi inşa etmek için hiç tereddüt etmeden görevinin başında duran, insanlığın aydınlık gelecek inşasını kesintiye uğratmamak için canla başla çalışan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”

KAMU İŞ

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), öğretmenlerin nitelikli bireylerin yetişmesinde ve gelişmesinde, geleceği inşa etmede en büyük paya sahip olduğunu belirtti.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir konuşmasında “Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma milletime öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferlerle yaptığım diğer işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir” diyerek öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu vurguladığını hatırlattı.

Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde görevlerini aşkla ve zevkle yapan değerli öğretmenleri sevgi, saygı ile selamlayarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.