Öğretmenler Günü Mesajları

ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, Öğretmenler Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Serdaroğlu, yayımladığı mesajda, 24 Kasım’ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği’nin verildiği gün olduğuna işaret ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğretmenler, öğrencinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren ailesini ve vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar olarak yetiştirmenin gururunu yaşamaktadır. 24 Kasım, Türk öğretmeninin şeref günü O’na olan saygıyı yenileme ve O’nun yüceliğini anma günüdür” dedi.

Öğretmenlerin bir nesilde biriken görgü, terbiye ve bilgiyi diğer nesillere aktaran toplumun en önemli parçası olduğunu belirten Serdaroğlu, “İnsanların hayatla mücadelesini sağlayan refaha ve haysiyete dayanan bir yüksek hayat tarzını mümkün kılan öğretmenlerdir. Milletler ve ülkeler arasında bilgi eksikliği sebebiyle gelişmişlik farkı olmasının sebebi yine öğretmenlerdir. Öğretmenler insanları hayata hazırlayan bilgi ve kültür veren onları şekillendiren insan mimarlarıdır” ifadelerine yer verdi.

KIBRIS TÜRK ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Başkanı Abdurrahman Arıkan, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yaşamın her aşamasında, öğretmenlerin emeği var” dedi.

KTÖB Başkanı Abdurrahman Arıkan, medeniyetlerin temelinde ve devamlılığında eğitimin ve eğitimcilerin büyük rolü olduğunu vurguladı.

Arıkan, “Sadece mesleki değil, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimiz için bizlere büyük emek veren değerli öğretmenlerimize minnet borcumuz ödenmez. Başta, Peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, Cumhuriyetimizin yetişen gelecek nesillerle daha ileriye taşınacağını umuyorum " dedi.