Öğretmenler Kooperatifi ve KTÖS deprem yardım kampanyası başlattı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), deprem yardım kampanyası başlattı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve KTÖS Başkanı Mustafa Baybora’dan edinilen bilgiye göre, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla öğretmenlerin de katkı koyması için “Gün Dayanışma Günüdür!” sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Baybora, öğretmenlerin çok büyük duyarlılık gösterdiğine dikkat çekerek, “Herkes elinden gelen katkıyı koymaya başladı. Öğretmen her zamanki gibi çok güzel bir dayanışma örneği sergiliyor. Türkiye’de meydana gelen depremde yaraları sarmak çok da kolay olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Hesap numaraları şöyle:

“Hesap adı: KTÖS DEPREM/DAYANIŞMA

Öğretmenler Kooperatifi: I-913883

Kooperatif Merkez Bankası: 112477

Uban no: CT83 1200 0069 0018 9138 8300 1001”