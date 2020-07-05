Öğretmenler Kooperatifinden seminer ve resepsiyon

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Dünya Kooperatifler Günü dolayısıyla seminer ve resepsiyon düzenledi.

‘Kurum Kültürü, duygusal zeka ve duygusal emek’ temalı seminerin yanında, meslekte 25 yılını tamamlayanlara ‘mesleki onur plaketi’ verildi.

Prof. Dr. Cem Tanova’nın sunumunun yanında, KTÖS Eğitim Sekreteri ve KTÖK Ltd. Yönetim Kurulu üyesi Burak Maviş, KTÖK Ltd. Başkanı Mehmet Temel ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil birer konuşma yaptı.