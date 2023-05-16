Öğretmenler Meclis önünde eylem yapıyor

Öğretmenler Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor. Öğretmenler, eylemde “Çekin ellerinizi öğretmenin üzerinden” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştirdi, öğretmenlerin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Atatürk Öğretmen Akademisi ve öğretmen haklarının yasa tasarısıyla hedef alındığı” gerekçesiyle okullarda da 08.00-12.30 arası grev yapıyor.

Grev çerçevesinde Meclis önünde eylem yapan öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “istifaya” çağırdı, öğretmenin haklarını sonuna kadar birlik beraberlik içinde savunacaklarını vurguladı.

Meclis önünde “Öğretmen yoksa gelecek yoktur”, “Kazanılmış hak kimsenin elinden alınamaz”, “AÖA haklarından vazgeçmeyecek” gibi pankartlar taşıyan öğretmenler, “Birlik mücadele dayanışma” sloganı attı.

-Gökçebel

Cumhuriyet Meclisi komitesinde “Öğretmenler (Değişiklik) Yasası” görüşmesine katılarak, dayatmalara karşı duracaklarını ifade eden KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, öğretmenin kalbinin sevgiyle dolu, toplumun aydınlık yüzü olduğunu ifade ederek, “Eğitimini tamamlayamayana tamamlatmak boynumuzun borcudur” dedi.

Gökçebel, komite toplantısına giderken “Hizmet içi eğitim vermeye gidiyoruz, anlayan anlar, anlamayanlar buradayız bilsinler” ifadesini kullandı.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, öğretmenlerin, “öğretmen olduğunu unutan Çavuşoğlu’na ders vermeye gittiğini” ifade ederek, Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı.

Okullarda güven, bütçe ve öğretmenin halini soran derdini anlayanın bulunmadığını ifade eden Maviş, “Çocukları barakalara hapis edenler, öğretmenin derdini anlamayanlar, yalanlarla dayatmayla haklarımızı budamak için kumpas kurdular bunu bozacağız” ifadelerini kullandı.

Maviş, Çavuşoğlu’na hitaben “öğretmene bir şey vereceği yok bizim de onunla yürüyecek yolumuz yok” dedi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, eğitim bakanlığının eğitimi bir kenara bırakıp öğretmenin haklarını gasp etmeye çalıştığını söyledi, buna müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Eylem, eğitimi, okulları özveriyle ayakta tutanın öğretmenler olduğunu ifade ederek, bakanlığı okulların temizliği, bakımı konusunda eleştirdi.

Her şartta eğitime devam eden öğretmenin hakkını korumaya devam edeceklerini ifade eden Eylem, bakanlığın yeni eğitim yılına yönelik planlamasının ne olduğunu sordu.

Okullarda öğretmenler arasında “Göç Yasası gibi bir yasayla yaratılan eşitsizlik, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi, bina, bütçe, hademe gibi bir çok sorun varken neden öğretmenlerle uğraşıldığını” soran Eylem, ülkede nitelikli kamusal eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun dayatma yapmaya çalıştığını bunu kabul etmeyeceklerini ifade eden Eylem, sonuna kadar direnip mücadele edeceklerini belirtti.

Eylem, “Çekin ellerinizi öğretmenin üzerinden” dedi.

Konuşmaların ardından, eyleme katılanlar komite çalışmasına giden sendika heyetini beklemek için eylem alanında kaldı. Maviş, eyleme, Sendikal Platform ve bazı siyasi partilerin de destek verdiğini açıkladı.