Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler devam ediliyor



: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin devam ettiğini açıkladı.



Daireden yapılan açıklamaya göre, daha önce tek bölgede gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin aralık ayından itibaren Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt olmak üzere üç bölgede gerçekleştirilecek.



Yapılacak hizmet içi eğitim bölge sayısının artırılabileceği belirtilen açıklamada, müdür ve muavinlik sınavlarına başvuracak öğretmenler için ayrıca eğitim düzenlendiği kaydedildi.



Söz konusu eğitimlerin içerik, tarih ve yerleriyle birlikte gerekli bilgiler, görev yapılan okullardan veya bakanlığın resmi web adresinden www.mebnet.net öğrenilebilir