Öğretmenlik yazılı sınav tarihleri belli oldu

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı tarafından her yıl yapılan öğretmenlik sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, sınavlara, 18 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Münhal ilan edilen öğretmenlik branşları ve hangi öğretmenlik branşına hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği hakkında tüm bilgilere khk.gov.ct.tr adresli web sitesinin ana sayfasında yer alan öğretmenlik sınav duyuruları butonuna tıklanarak, ulaşılabilecek.
Adaylar, sınavlara, 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinden online başvuru yaparak veya online randevu alıp Kamu Hizmeti Komisyonu’na giderek başvuru yapabilecek.