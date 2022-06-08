Oğuz, Ankara’da TİKA Başkanı Kayalar ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar ile görüştü. Ankara’da bulunan Bakan Oğuz, temaslarına devam ediyor.

Bakanlık açıklamasına göre, görüşmede, KKTC’de TİKA desteği ile tarım sektöründe yapılmakta olan projeler ele alındı.

Bakan Oğuz, TİKA’nın ülkede elzem olan projelerin hazırlanıp başarılı bir şekilde uygulanmasına vermiş olduğu destekten ötürü memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, Bakanlık ve TİKA arasındaki işbirliğinin geliştirilerek, devam etmesi yönündeki temennisini dile getirdi.