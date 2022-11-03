Oğuz, arıtılmış atık suyla enginar üretimi deneme alanında incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’ta arıtılan atık suyla sulanan enginar bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz'a, Yayla bölgesindeki arıtma tesisinden çıkan suyla enginar üretimi yapılan alanı ziyaretinde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

Güzelyurt Belediyesi ile Aydın Efeler Belediyesi işbirliğinde yürütülen projede Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri de yer alıyıor.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, ziyarette yaptığı konuşmada Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin bölge açısından önemli olduğunu, atık suyun tarım alanlarında kullanılmasının ekonomik açıdan büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Oğuz, enginar projesinin Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerinin tarım eğitimi açısından da değerli bir proje olduğunu kaydetti.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Yayla'da başlattıkları Aydın Efeler Belediyesi ile ortak yürütülen ‘’Efeler’den Güzelyurt’a uzanan enginarların yolculuğu’’ isimli enginar pilot uygulamasıyla örnek oluşturmak istediklerini söyledi.

Güzelyurt bölgesinin tarım şehri olduğunu belirterek, üretimin öneminin gün geçtikçe arttığını dile getiren Özçınar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerinin de bu alanda uygulamalı tarım eğitimi aldıklarını ve öğrenciler açısından projenin önemli olduğunu kaydetti.