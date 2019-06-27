Oğuz, balıkçılıkta kooperatifleşmenin önemini vurguladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, balıkçılık sektöründe kooperatifleşmenin önemine değinerek, bunun hem ekonomik hem de potansiyel anlamda gücün artmasına katkı yapacağını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Oğuz, Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Taşkın Biçmen ve kooperatif üyelerini kabul etti.

Biçmen, Bakan Oğuz’un yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaret sırasında heyet, Kooperatif Yasası ile ilgili sorunlar yanında, bina konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

“KOOPERATİF TAM TEŞEKKÜLLÜ OLMALI”

Bakan Oğuz, balıkçılıkla ilgili oluşturulan kooperatifin önemine işaret ederek, “Böyle bir oluşuma gitmeniz, gönüllü olmanız, ortada bir sorun olarak görüp de bunu sahiplenmeniz güzel bir şey” dedi.

Kooperatifler Yasası ile ilgili talebi değerlendirip çalışacaklarını söyleyerek, sadece bina sahibi olmanın yeterli olmayacağına dikkat çeken Oğuz, söz konusu kooperatifin tam teşekküllü olması gerektiğini, bölgedeki tüm balıkçıların kooperatif altında toplanması halinde hem ekonomik hem de potansiyel anlamında gücün artacağını kaydetti.

Oğuz, projenin bütünsellikle ele alınması durumunda, balıkçılık üzerinde hem motivasyonun artıracağını hem de yatırımların yapılabileceğini belirtti.