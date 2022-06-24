Oğuz: "Bu gece uzun olacak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının geniş bir alana yayıldığını belirterek, rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırmasıyla yangının söndürülmesi için büyük mücadele verildiğini kaydetti.

Havadan kontroller yapıldığı zaman iki gündür yangının söndüğü bölgelerde yeniden canlanma görüldüğünü kaydeden Oğuz, bu alevlenmelere müdahale edildiğini ve söndürüldüğünü söyledi.

Çok büyük bir arazinin yandığını belirten Oğuz, Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın sonucu 5 hava aracının güneydeki yangına müdahale etmek için döndüğünü Türkiye’den gelen hava araçlarının yangına müdahale etmeye devam ettiğini söyledi.

En büyük amaçlarının Mersinlik ve Kantara’ya giden hattı tutmak olduğunu söyleyen Oğuz, “Geniş bir alan içerisinde yangın devam ediyor. Müdahaleler sürüyor.Bu gece uzun olacak.” dedi.