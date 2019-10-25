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Oğuz, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı heyetini kabul etti

Oğuz, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı heyetini kabul etti
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,  KKTC Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunan heyet, vakfın faaliyet alanı, kuruluş amacı, vizyonu ve sorunları hakkında bilgi verdi. 

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