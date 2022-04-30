Oğuz'dan 1 Mayıs mesajı

Oğuz'dan 1 Mayıs mesajı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, içinde bulunulan ekonomik krizde emekçilerin büyük özveriyle yürüttüğü  çalışmaların, üretimin canlandırılması ve devamı için hayati önem taşıdığını vurguladı. 
Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm emekçilerin gününü kutladı ve ülkenin her alanda ileri taşınmasında, işçi ve emekçi kesimin etkin görevler üstlendiğini kaydetti.
Alın teri ile tarladan sofraya üretim sağlayan tüm emekçilerin  ortaya koyduğu olağanüstü çabanın övgüye değer olduğunu kaydeden Oğuz, mesajında “Bizler de üreticilerimizle birlikte, üretimi sürdürülebilir kılmak için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Tüm çabamız, emekçilerimizin dara düşmeden, üretime devam etmeleri yönündedir. Bu zor günleri de elbirliği ile atlatacağımıza yönelik inancım tamdır” dedi.

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