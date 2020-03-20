Oğuz, dere yataklarındaki çalışmaları denetledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Köprü, Çayönü ve Güvercinlik Bölgesinde bulunan dere yatakları ile ilgili çalışmaları denetledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Köprü ve Çanakkale göletlerindeki bulunan fazla suyun taşması sonucunda Köprü, Çayönü ve Güvercinlik yerleşim yerlerinden geçen dere yataklarının bazı kısımları kullanım dışı kaldı.

Su İşleri Dairesi, bazı noktalara çöp dökülmesini ve ekili arazilerin su altında kalmasını önlemek için daha önce başlatılmış olduğu çalışmaları, Çayönü, Köprü, Mağusa istikametinde devam ettirdi.

Çayönü, Güvercinlik rezervuar alanı arasındaki 4 km uzunluğundaki dere yatağının da temizlenmekte olduğu belirtilen açıklamada, bu dere yatağı içerisinden dolgu yapılarak geçiş sağlandığı için dere yatağının akışının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu kısımda olan sorun, dere üzerinden yapılan geçişlerden dolayı dere yatağının şevleri zarar gördü. Bu nedenle dere yatağındaki su, hem tarım faaliyeti yapılan arazilere hem de mera alanları diye bilinen alanlara kadar yayıldı. Bölgede, hem dere yatağının temizliği hem de şev tamiratları yapılmaya çalışılmaktadır. Güvercinlik rezervuarı ile Güvercinlik göleti diye bilinen bölge arasındaki dere yatağının temizliğine de gün içerisinde başlanması hedeflenmektedir. Bu alan içerisindeki dere yatağına da çöp ve moloz dökülmüş ve tarım arazilerine geçiş sağlanması için dolgu yapılarak, derenin akışı engellenmiştir.Bölgedeki temizliğin tamamlanmasının ardından, dere yatağının kendi yatağı içerisinde salim akışı hedeflenmektedir.”