Oğuz, Din İşleri Başkanı Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay ve beraberindeki heyeti kabul ederek, Din İşleri Yasasının uygulanması ile ilgili karşılaşılan sorunların çözüm konusunu ele aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açılamaya göre, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, söz konusu yasasının yürürlüğe konması ile ilgili Din İşleri, Vakıflar ve tüm paydaşların özverili çalışmalar üstlendiğini ifade ederek, Din İşleri personelinin kadro ve hakları konusunda beklentilerinin büyük kısmının karşılandığını, ortaya çıkan bir takım sorunların da imkânlar çerçevesinde el birliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Konuşmasında küresel salgının ekonomik etkileri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Oğuz, salgının tüm dünyada olduğu gibi KKTC ekonomisi üzerinde de bir takım tahribatlara yol açtığını ifade etti.

Bakan Oğuz, salgının, ayakları üzerinde durmaya çalışan KKTC’nin gelir ve gider dengelerinde büyük bir uçuruma neden olduğunu ancak salgından doğan zararların giderilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve katkıları ile özellikle de özel sektörün ayakta kalması, sektörlerin yeniden hareketlenmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.