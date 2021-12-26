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Oğuz: "Ek mesailer ödeniyor"
Kıbrıs
26 Aralık 2021 Pazar 17:06
Kıbrıs Genç Tv
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Temmuz ayına ait ek mesailerin yarın ödeneceğini duyurdu. Bakan Oğuz yaptığı açıklamada Temmuz 2021’e ait ek mesailer için 29 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.
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