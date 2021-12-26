Oğuz: "Ek mesailer ödeniyor"

Oğuz: "Ek mesailer ödeniyor"
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Temmuz ayına ait ek mesailerin yarın ödeneceğini duyurdu. Bakan Oğuz yaptığı açıklamada Temmuz 2021’e ait ek mesailer için 29 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.

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