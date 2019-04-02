Oğuz: "Elektrikteki artış üretim maaliyetleri arttıracak mı?"

UBP Milletvekili Dursun Oğuz Meclis'te , “Tarım” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Oğuz, ülkedeki en önemli konulardan birinin tarım olduğunu, ülkede son dönemlerde yaşanan doğal afetlerin artık ülkenin yeniden yapılanması anlamında önemli bir gerekliliği ortaya çıkardığını ifade ederek, devletin planlama konusunda adım atmasının önemine işaret etti.

Oğuz, tarımın ülke için önemine işaret ederek, süt, hayvancılık gibi alanlara değindi. Üreticinin alacaklarının zamanında ödenmesinin sektör için önemine vurgu yapan Oğuz, üreticinin sıkıntı yaşamaması için tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Oğuz, yaşanan doğal olayların hasat öncesi ürünlere zarar vermediğini umduğunu belirterek, desteklerin neden açıklanmadığı konulara değindi.

Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı’nın en büyük sınavlarından birinin de hasat ardından ürün fiyatları olduğunu ifade ederek, bu konuda Toprak Ürünleri Kurumu’nun önemine işaret etti.

Elektrik fiyatlarındaki artış ve yeni tarifeyle birlikte yaşanan değişime işaret eden Oğuz, elektriğin üretimde maliyet artışı getirip getirmeyeceğiyle ilgili bakanlığın araştırma yapıp yapmadığını sordu.

Sulamayla ilgili çalışmaların ne olduğunu da soran ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Oğuz, sulamayla ilgili gelişmeler ve sulamayla ilgili ne gibi adımlar atıldığını bilmek istediklerini söyledi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, küçükbaş süt konusuna gereken önemin verildiğini, rakamı artırmaları gerektiğini, çünkü küçükbaş sütün hellim için de önemli olduğunu kaydetti.

Sütte yüzde 10 civarında bir payı olan küçükbaş süt oranında hedefin ve olması gerekenin yüzde 50 olduğunu ifade eden Şahali, sütte satış sıkıntısı yaşadıklarını, bu yüzden toplamada da bazen sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Şahali, firmalar ve üreticilere yönelik çalışmaları da anlatarak, SÜTEK’te teminat miktarlarının geride kalındığını ancak üretici menfaatlerinin korunmasında tedbirli davranıldığını söyledi.

Akaryakıt, doğrudan gelir desteği gibi konularda kamu maliyesinde yaşanan kaynak sıkıntısı etkisinin bulunduğunu ifade eden Şahali, Türkiye ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından gerekli gelişmenin yaşanacağına inanç belirtti.

Sano ve kaba yem konusunda üretimin yüksek olmasının sevindirici olduğunu, verimli bir yıl olduğunu ifade eden Şahali, arpa ve buğday ürün bedellerinin ise uluslararası fiyatlar, alım ve üretici geliri düşünülerek bir fiyat saptanacağını vurguladı.

İlk olarak ürün maliyetinin ortaya çıkarılacağı ve paydaşların da yer alacağı bir toplantının yarın yapılacağını ifade eden Şahali, üreticinin bekleme tahammülü olmadığını kaydetti.

Şahali, sulama suyu için gerekli adımların atılmaya devam ettiğini, elektrikte tarım tarifesinin tek tip tarife olduğunu, üreticilerin arzu etmeleri halinde çoklu tarifeye geçebileceklerini ifade ederek, akıllı sistemler kullanılarak akıllı sulama yapılabileceğini anlattı.

Tünel konusundaki çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ifade eden Şahali, denetimin ve uygulamanın tamamen Türkiye tarafından yapıldığını söyledi.