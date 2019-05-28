Oğuz: "Hayvan kaçakcılığı ile mücadele edeceğiz"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvan kaçakçılığı ile ilgili mücadele edeceklerini vurguladı. Kaçak hayvan konusunun, ülkedeki hayvan dengesi ve sektördeki rekabet edebilirliği, hayvan hastalıkları ile mücadeleyi bozduğuna işaret eden Oğuz, sorumluluklarının bilincinde olduklarını, gerek polis gerekse güvenlik güçleri ve sivil toplum örgütleri ile mücadelede işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Bakan Oğuz, ülkede hayvancılık sektöründe kullanılan ağırlık biriminin artık kilo olması gerektiğini belirtti. “Okkanın hayvancılıkta tarih olması lazım” diyen Oğuz, büyükbaşta olduğu gibi küçükbaşta da kilonun yerleşmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Oğuz, bugün Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ve birlik üyelerini kabul etti.

AKBIÇAK SEKTÖRÜN SORUNLARINI AKTARDI

Birlik Başkanı Akbıçak, Bakan Oğuz’a ilgili nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Akbıçak, ülkeye hizmet açısından tüm sorunları karşılıklı istişare ederek, birlikte çözme temennisinde bulundu. Akbıçak, sektörün büyük sorunları olduğunu ifade ederek, bu bağlamda hayvan azlığı, kaçakçılık ve haksız rekabetten sözetti.

OĞUZ:ÜRETİM MALİYETİNİ DENGEDE TUTARAK, EN UCUZ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Oğuz, sektörün sorunlarını bildiklerini ve yakından takip ettiklerini söyledi. Hayvan sayısının azalması sonucunda süt üretimindeki düşüşten kaynaklanan fiyat artışlarının yaşandığını belirten Bakan Oğuz, “Biz bakanlık olarak sadece bir tarafı düşünemeyiz. Üretici varsa mutlaka tüketici de vardır. Devlet politikası olarak en ucuz, sağlıklı ve güvenli gıdaya nasıl erişebiliriz, nasıl halkımızı bundan faydalandırabiliriz onun için çalışacağız” dedi.

Sektörün sıkıntıları arasında bulunan haksız rekabetin en büyük nedeninin, kaçakçılık olabileceğine dikkat çeken Bakan Oğuz, “Kaçakçılıkla mücadele bu ülkenin sorunu. Benden önceki bütün bakanlar da mutlaka kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz demiştir. Ben de etmek zorundayım. Önemli olan bunun ne kadar başarılı olacağıdır. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, kaçaklıkla mücadele görevlerim arasındadır. Polis, güvenlik güçleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacak” dedi.

Sektörü korumak zorunda olduklarını vurgulayan Bakan Oğuz, kaçakçılığın ülkede milli kayba yol açtığını ve dengeleri değiştirdiğini aktardı. Bakan Oğuz, hayvan hasatlıkları ile mücadelenin kaçakçılık nedeniyle kötü yönde etkilendiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu giden, devletin hem zamanı, emeği hem de parası. O nedenle kaynakları verimli şekilde kullanmaya mecburuz. Hastalıklarla ne kadar mücadele edilirse edilsin kaçak hayvan geldiği anda bu bozuluyor. Kaçak hayvan, hem hayvan dengemizi hem de sizin rekabet edebilirliğinizi bozuyor. Kaçakçılıkla ilgili mücadele edeceğiz. Ben polis değilim demeyeceğiz. Bu sorumluluktan kaçmaktır. Biz, sorumluğumuzun bilincindeyiz. Hayvan kaçakçılığı, bakanlığımızın projelerine, bu ülkedeki hayvan politikasına saldırıdır. O nedenle bu mücadele içinde olacağız. İşbirliğine hazırız”.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINI VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ”

Bakan Oğuz, piyasadaki rekabet şartını eşit ve adil tutmak zorunda olduklarını ifade ederek, “Öncelikle bir hayvancılık politikamız var. Bu ülkede hellime yönelik küçükbaşı mutlaka artırmak zorundayız. Bu, devlet politikası olmalı. Hayvanın sadece etinden değil, sütünden de yaralanmak lazım. O nedenle hep beraber mücadele edeceğiz ve etkin politikalarımız olacak. Kesinlikle küçükbaşın sayısının ve veriminin artırılması yönünde çalışmalarımızı yapacağız. Bunu yaparken tamamen büyükbaştan umudu kesip, dışlamıyoruz. Onu da koruyacağız” diye konuştu.