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Oğuz: "Hayvancının ve çiftçinin emeği ülkenin kalkınması ve ekonomi için değerli"

Oğuz: "Hayvancının ve çiftçinin emeği ülkenin kalkınması ve ekonomi için değerli"
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin ve çiftçilerin yanında olduklarını kaydederek, “Üreticinin toprağından kopmaması, üretimin daha üst seviyeye ulaşması ve hayvan yetiştiriciliğinin daha sağlıklı ve kaliteli standartlarda yapılması için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz, Vadili köyündeki hayvan üreticileriyle bir araya geldi. Bakanlık yetkililerinin de eşlik ettiği Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin işletmelerinde incelemelerde bulundu, bölge halkıyla görüştü, sorunları dinledi. 
Bakan Oğuz, hayvancının ve çiftçinin emeğinin ülkenin kalkınması ve ekonomi için değerli olduğunu vurguladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin ve çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti.
Oğuz,  “Üreticinin toprağından kopmaması, üretimin daha üst seviyeye ulaşması ve hayvan yetiştiriciliğinin daha sağlıklı ve kaliteli standartlarda yapılması  için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

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