Oğuz Köse: "15 hastaya 1 hemşire düşüyor, tükeniyoruz, duyun artık sesimizi!”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden pandemi sürecinde hastanede yaşanan zorluklara dikkat çekerek isyan etti.

Gecelerinin gündüzlerinin kalmadığının altını çizen Köse, hastanedeki hemşire eksikliğinden ötürü yaşadıkları zorluklara vurgu yaparak, Türkiye ve Avrupa standartlarında 5 koronavirüs hastasına 1 hemşire düşerken ülkemizde durumun 15 hastaya 1 hemşire şeklinde olduğunu söyledi.

Milletvekillerine ve sendikalara seslenen pandemi hemşiresi Oğuz Köse, bir an önce hemşire istihdamı yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Fiziki ve psikolojik anlamda iflas noktasına geldiklerine dikkat çeken Oğuz Köse, “tükeniyoruz, duyun artık sesimizi!” ifadeleriyle isyan etti.

Oğuz Köse’nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Sabah 06.40

17 saatlik bir nöbet daha bitiyor...

1 haftada beş 17 saat, iki 10 saat nöbet tuttum... Tuttuk...

Birileri sesimizi duymazsa bu böyle devam edecek...

Tükeniyoruz! Duyun artık sesimizi!

Ne üzücüdür ki, biz Hemşireler ve Sağlık çalışanları Covid kabusu ile uğraşırken bir de hak arayışı, standart arayışı içerisine giriyoruz…

Neden mi?

Siyasi çıkarlarınız için her daim bol bol istihdam var ama halkın sağlığı için hemşire istihdamı denince kılı kırk yaran bir anlayış hakim.

Popülizme gelince herkes şovmen, herkes bilim insan, herkes yönetici.

Ancak sağlıkta çalışma alanına gelince her departmanda "CEPHEDE' 3-5 sağlık çalışanı!!

Pandemi hala başlamamıştı Bundan bir 14 -15 ay önce Sağlık Bakanımın bir basın açıklamasında, " sağlık sisteminde acil 250 hemşireye ihtiyacımız var" haberi daha gözümün önünde.

Saygıdeğer Ülkemi Yönetenler,

Bakan ve Milletvekillerim,

Sağlık sisteminde hâlihazırda 250 hemşire eksiklik varken, bir yıldır bu sürecin en büyük yükünü çeken bizleriz.

Bugüne kadar personel eksikliği konusunda sesimizi hiç çıkarmadık.

Sabrettik ki hükümet edenlerin bu sorun konusunda çözüm bulacaklarını düşündük.

Karantina servisi 1 servisti, 2 oldu, 3 oldu…

4 bloklu Acil Durum Hastanesi açıldı…

Toplamda 700 kovid hastasına ulaştık. Süreç hem alan ve mekan bakımından hem de hasta sayısı bakımından büyüme gösterirken aynı oranda büyümesi gereken personel sayısı maalesef olduğu yerde saymakta. Maalesef büyüme sadece çalışma saatlerimizde oluyor.

Çok merak edilen bir konu da, 250 eksik hemşire ile başladığımız süreç, Covidli hasta sayısının 700’lere ulaştığı bu sürecin, en az bir yıl daha süreceğini düşünürsek...

Daha birkaç ay önce Sayın Sağlık Bakanımın icraatlarında açıkladığı;

Bitmiş ve Haziran'da hizmete girecek olan 100 yataklı "Güzelyurt Hastanesi" ,

Ve yine Haziran'da veya Temmuz'da hayata girecek olan 100-150 yataklı Girne Amerikan Üniversitesinden devralınan hastane binasının hangi hemşire ile açılacağı merak konusu...

Öncelikle parlementoda bulunan milletimin vekillerine sesleniyorum..

Muhalefetteki daha önce hükümet etmiş partilerimize sesleniyorum,

Sağlıkta örgütlü, sendikalara sesleniyorum;

Bu konuda lütfen sessiz kalmayın…

Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp acilen kadro sayılarının artırılması gerekmektedir. Bunu bizler kadar sizler de iyi biliyorsunuz.

Bu dönemde bizlere verebileceğiniz en iyi destek, en büyük ödül; taze kan olarak meslek arkadaşlarımızı sisteme kazandırılmasıdır.

Bizler,

Bir yıldır tüm enerjimiz ve gücümüzle pandemiyi sürecini en iyi şekilde yürüttük.

Ama geldiğimiz aşamada personel eksikliklerinden dolay fiziksel ve psikolojik anlamda iflas noktasına geldik.

Türkiye ve Avrupa standartlarında 1 yoğun bakım hastasına bir hemşire düşerken, şu an bizde 3 hastaya bir hemşire düşüyor.

Türkiye ve Avrupa standartlarında 5 covid hastasına 1 hemşire düşerken bizde 15 hastaya 1 hemşire düşme noktasına geldi.

Buradan sesleniyorum,

Yorulduk, tükeniyoruz…

Duyun artık sesimizi...”