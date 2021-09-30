Oğuz: “Maaş ve maaş nitelikli ödemeler bugün gerçekleşti”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiğini, maaş ve maaş nitelikli ödemelerin bugün gerçekleştiğini duyurdu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, Temmuz – Aralık 2020 dönemini kapsayan altı aylık yüzde 10.65 oranındaki Hayat Pahallığı artışının, pandemi dolayısıyla maaşlara üç aylık yansıtma yapılmadığından dolayı ödenemediğini, bu yönde başlatılan çalışmalar neticesinde, Ocak ayı yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı ödeneğinin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Oğuz ayrıca, Mayıs 2021’e ait ek mesailerin de önümüzdeki hafta ödeneceğini açıkladı.