Oğuz, makamı Çavuşoğlu'na devretti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, görevi Bakanlığa yeni atanan Nazım Çavuşoğlu’na devretti.

Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde Dursun Oğuz, yaklaşık 19 ay önce teslim aldığı Tarım Bakanlığı görevini göreve yabancı olmayan daha önce 2 kez Tarım Bakanlığı yapan Nazım Çavuşoğlu’na huzurla devrettiğini söyledi.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için Çavuşoğlu’nun görevini en iyi şekilde yapacağını bildiğini belirten Oğuz, görev süresi boyunca ekip arkadaşlarıyla bakanlığa bağlı tüm sektörlerin gelişmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

Oğuz, pandemi sürecinde zor şartlar yaşandığını, ekonomide daralmalar olduğunu, ülkenin lokomotif sektörleri kabul edilen yüksek öğrenim ve turizmin zor günler yaşarken üretim faaliyetlerinin devam ettiğini ve ayakta kalan tek sektör olduğunu belirtti.

Bu zorlu süreçte hükümetin aldığı kararlarla lokomotif sektör haline gelindiğini kaydeden Oğuz, bundan sonraki süreçte de bu başarıların devam edeceğine inandığını belirterek Çavuşoğlu’na başarılar diledi.

ÇAVUŞOĞLU

Bakanlık görevini devralan Nazım Çavuşoğlu ise, siyasetin istikrarsızlığı vesilesiyle KKTC’de zaman zaman kesintiler olduğunu, hükümetlerin ömrünün ortalama 18 ay olduğunu dile getirerek, “Siyasette görevler makamlar değişebilir değişmeyen tek şey halka hizmettir” dedi.

Daha önceki görevlerindeki icraatlarını anlatarak kendisine devredilen herşeyi yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduğunu anlatan Çavuşoğlu, burada da önemli olanın halkın sağlığını korumak olduğunu, ticari üretimlerin güvenlik içerisinde halka ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bakanlığın dünyayla uyum içindeki standartlarda üretim yaparak halk sağlığı için de çalışacaklarını söyleyerek, “Görevi ne olursa olsun çabamız halkımız içindir. Ne olursa olsun ülkümüzden ve ülkemizden vaz geçmeyeceğiz” dedi.