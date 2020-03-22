Oğuz, mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çocuklara yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmenin ilk şartının yaşanan çevreyi ve doğal kaynakları korumak olduğunu vurguladı.

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü... Bakan Oğuz, gün nedeniyle mesaj yayımladı.

Suyun, tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olduğuna işaret eden Oğuz, "Suyu, özellikle bizim gibi yağışların çok sık olmadığı ülkede, bilinçli kullanmak, büyük önem taşımaktadır.Çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmenin ilk şartı, yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumaktır" dedi.

Özellikle tarımsal üretimin devamlılığı için de suyun dikkatli ve bilinçli kullanımı gerektiğini vurgulayan Dursun Oğuz, daha etkin ve tasarruflu sulama yöntemlerine geçilmesini istedi.

Su kaynaklarının verimli kullanılması, israf edilmemesi, ülkede ve dünyada su dengesinin bozulmaması yönünde duyarlı davranılması çağrısı da yapan Oğuz, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere, bugün dünyanın pek çok bölgesinde temize suya erişim sınırlıdır. Bu nedenle su varlığını en iyi şekilde korumalıyız.

Ülkemizde ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle insanoğlu, yaşamsal anlamda büyük bir tehdit altında kalmıştır.Bu salgına karşı, toplumsal mücadele ve dayanışma şart olduğu bugünlerde resmî açıklamaları dikkate alıp, kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için evimizde kalmalı, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalıyız."