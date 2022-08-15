Oğuz: “Rekolte rakamlarına baktığımız zaman üreticilerin ağaçlarına sahip çıktığını görüyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tatlısu bölgesini ziyaret ederek, 2022 yılının harup hasadını yerinde inceledi.

2022 yılı harup hasadının bugün itibarı ile başladığını ve ülkenin birçok noktasında harup varlığının arttığına dikkat çeken Bakan Oğuz, yaptığı konuşmada, 2019 yılında alınan kararla harubun gerçek değerini kazandığını ifade etti. Geçmiş yıllarda harubun arka planda tutulduğunu ve yıllarca öksüz evlat durumundaymış gibi davranıldığına dikkati çeken Oğuz, artık harubun gerçek değerini bulduğunu, üreticinin de memnun olduğunu söyledi.

Harup fidanında oldukça talep olduğunu ve üreticinin ağaçlarına sahip çıktığını belirten Oğuz, “Rekolte artışında gördüğümüz şudur ki üreticiler ağaçlarındaki ürünü toplayarak ağaçlarına sahip çıkıyor’’ dedi.

Harup üretiminin artmasının hem üretici hem de tüketici açısından önemine işaret eden Oğuz, fiyatın serbest piyasa koşullarında belirleneceğini, ihracatta rekabet ortamı yaratacağını ve rakamsal açıdan iç piyasada ülkede ekonomik anlamda denge sağlanacağını belirtti.

Oğuz, ‘’Bizim talebimiz üreticilerimizin ağaçlarına sahip çıkarak en azından harubun ülkemizde gerçek değerinin bulmasını sağlamak’’ dedi.

- Tatlısu Belediye Başkanı Orçan: “2022 yılının harup üreticisine hayırlı olmasını dilerim”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise, 2022 yılının harup üreticisine hayırlı olmasını diledi. Orçan, rekoltenin tam istenilen gibi olmadığına fakat ürünün gerçek değerini bulması açısından geçen ve bu yıl belirlenen fiyatın üreticiyi memnun edecek düzeyde olduğunu belirtti. Harup ihracatının önünün açık olmasının üreticiye verilen en büyük değer olduğunu belirten Orçan, Bakan Oğuz’a özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. 20 yıldır Tarım Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen harubun en büyük zararlısının fare olduğuna dikkati çeken Orçan, bakanlık ile yürütülen işbirliği sonucunda bakanlık tarafından karşılanan ilaçların sonuç verdiğini ifade etti. Tüm bölgedeki ağaçların belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak korunduğunu dile getiren Orçan, harup ağaçlarının kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Harubun ihracat desteği almadığı halde ayakta kalan bir ürün olduğunu belirten Orçan, 2022 sezonunun hem üretici hem de ülke adına hayırlı olmasını diledi.

Tatlısu Harup Üreticileri Birliği Başkanı Ali Çil de, Bakan Oğuz’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, harubun hak ettiği değeri bulduğunu ve bundan sonraki süreçte üreticinin emeğinin karşılığını alacağına duyduğu inancı belirtti.

Ziyarette, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ve Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık da hazır bulundu.