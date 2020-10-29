Oğuz: "Şaibeli anketlere ihtiyaç yok"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve UBP Genel Başkan Adayı Dursun Oğuz, kurultay için yapılacak anketlerin partiye zarar vermekten başka bir işe yaramayacağını kaydetti.

Oğuz, “Hangi aday olursa olsun üyelerimizin hür iradesiyle seçilecek. Hiçbir genel başkan adayı şaibeli anketlere ihtiyaç duymaz. Genel Başkanlık yarışına partilileri kutuplaştırarak girmek de bize yakışmaz” dedi.

Dursun Oğuz, gündemdeki anket tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklamayı yaptı. Geçmişte yaşanan sancılı kurultaylardan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Oğuz, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

“Genel Başkanlık yarışına partilileri kutuplaştırarak girmek bize yakışmaz” diyen Oğuz, “Tek başına iktidar hedefiyle ülkeye hizmet yürüyüşümüz para karşılığı yapılan anketlerle lekelenemez ve UBP tabanı anketlerle dizayn edilemez. Tüm UBP'liler partimize zarar verecek algı operasyonlarına karşı dikkatli olmalıdır” şeklinde konuştu.