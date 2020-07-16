Oğuz: “Tarihi bir gün. Moral ve güç verdi”...Helikopter Lefkoşa’da Orman Dairesi’ne ait arazide helikopter pistinde konuşlandırıldı

Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki Orman Dairesi’ne ait arazide helikopter pistinde konuşlandırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz; ülke için tarihi günlerden birinin daha yaşandığını belirterek, Türkiye’den tedbir amaçlı gelen yangın söndürme helikopterinin moral ve güç verdiğini söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve bakanlık yetkilileri helikopterin inişi sırasında bölgeye gitti.

Bakanlar Kurulu, olası büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde Türkiye tarafından uygun görülen bir helikopterin, Temmuz ayından itibaren KKTC’de konuşlanması ve helikopter ile gelecek tüm teknik ekibin gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesi yönünde karar almıştı.

Helikopterin konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ile Ercan Havalimanı’ndan yakıt temini sağlanarak, tüm giderler Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Türkiye ile yapılan anlaşma gereği, iklim koşulları takip edilerek yangın riski çok yüksek olan dönemlerde yangın söndürme helikopteri Türkiye’den getirilerek, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki Orman Dairesi’ne ait arazide konuşlandırılacak.

24 DK UÇUŞ MESAFESİ… PERSONELE PCR TESTİ YAPILDI, KARANTİNA OTELİNE GÖNDERİLDİ

Bugün ülkeye gelen helikopter, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde 24 dakikalık uçuş mesafesindeki bir noktada konuşlandırılan iki helikopterden bir tanesi. Helikopterdeki uçuş ekibi gerekli PCR testlerinin yapılmasının ardından ülkeye geldi. KKTC’de de PCR testleri yapılan ve test sonuçlarını bekleyen ekip, özel araçla karantina oteline gönderildi.

BAKAN OĞUZ: “TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

Bakan Oğuz, ülke için tarihi günlerden birinin daha yaşandığını belirterek, Türkiye’den tedbir amaçlı gelen yangın söndürme helikopterinin moral ve güç verdiğini söyledi.

“Orman yangınlarıyla ciğerimiz yanıyor” diyen Oğuz, orman yangınlarıyla mücadelede helikopter konusunun öne çıktığını ancak yangın söndürmede Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan yardım alındığını anlattı.

Bakan Oğuz, Meteoroloji Dairesi tarafından verilen yangın riski raporunu dikkate alarak, KKTC ve Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca yangın söndürme helikopteri talebinde bulunduklarını anlatarak, helikopterin yangın riski devam ettiği müddetçe ülkede konuşlanmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Bakan Oğuz, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye konuya gösterdikleri ilgiden ve verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti.