Oğuz Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve beraberindeki heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tatlısu bölgesinde sosyal konut amaçlı ayrılan, alt yapıları hazır olan yerlerin bir an önce gençlere verilmesi için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Tatlısu bölgesinin cazibe merkezi haline geldiğini, burada hızlı bir yapılaşma olduğunu kaydeden Oğuz, “Bölgenin yapısını koruyacağız” dedi.

Verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Tatlısu bölgesi muhtarlarını kabul etti.

-Orçan

Başkan Hayri Orçan gençlerin kırsal kesim arazilerinden yararlanması gerekirken, bölgede yaşamayan kişilerin buradan arazi satın aldığını söyledi.

Bir an önce bölge gençliğine kırsal kesim arazisi verilmesini talep eden Orçan, arazilerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayri Orçan, kırsal kesim arazilerinin uzun süre verilmemesinden dolayı gençlerin toprak satarak ev almaya çalıştığını de kaydetti.

Bölgede yaşamayan kişilerin devlete cüzi kira verdiğini ve buraya yatırım yaptığını belirten Orçan, bahçe evi adı altında verilen arazilerin de gözden geçirilmesini talep etti.

Orçan, verilecek arazilerle ilgili bakanlığın belediyelerle istişare etmesini de isteyerek gençlerin yıllarca beklediği arazilere bölge dışından kişilerin gelip yerleştiğini söyledi.

Orçan, bölge dışında yaşayan kişilerin arazi kiralamasından duyulan rahatsızlığı Bakan Oğuz’a aktararak, bu duruma kısıtlama getirilmesini talep etti.

Orçan, denizden 100-150 m uzaktaki alanların yeşil alan, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi amaçlar için belediyenin kullanımına verilmesini yönünde talepte de bulundu.

-Oğuz

Cazibe merkezi haline gelen Tatlısu’ya gün geçtikçe artan ilginin farkında olduklarını dile getiren Bakan Oğuz, burada hızlı bir yapılaşma olduğunu söyleyerek, “Bölgenin yapısını koruyacağız” dedi.

Oğuz, Tatlısu bölgesinde sosyal konut amaçlı ayrılan, alt yapıları hazır olan yerlerin bir an önce gençlere verilmesi için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Oğuz, kaynakların kısıtlı olan bölgeye daha fazla kaynak sağlanması için devlet destekli sosyal konut modeli yapıların inşa edileceğini de belirtti.