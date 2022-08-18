Oğuz, Tatlısu Belediyesi’ne ait lavanta yağı üretim tesisini ziyaret ederek, yağ işleme sürecini inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tatlısu Belediyesi’ne ait lavanta yağı üretim tesisini ziyaret etti.

KKTC’de ilk olduğu belirtilen tesiste Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile bir araya gelen Bakan Oğuz, yağ çıkarım süreci hakkında bilgi aldı, ardından Bakanlık bünyesindeki Tarımsal Araştırma Dairesi ve Orman Dairesi tarafından hasat edilen lavanta bitkilerinden yağ çıkarım sürecini inceledi.

Oğuz, ziyarette yaptığı konuşmada, Tatlısu Belediyesi’nin lavanta hasadından sonra bugün Bakanlık dairelerince hasat edilen lavantanın işlenmesi için Tatlısu Belediyesi’nin kurmuş olduğu aromatik bitkileri işleme distilasyon merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığının hibe ettiği lavanta fidelerinin ülkeye getirilmesi ve yerel yönetimlere dağıtılmasıyla bir farkındalığın oluşmaya başlandığını kaydetti.

- “ Oğuz: “Kurak iklime uygun bir tür”

İlk olarak, lavantanın görselliği ve kokusuyla dikkat çektiğini ancak, bu bitkinin işlenmesiyle, yağının tıp, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılabileceğini belirten Oğuz, Tarımsal Araştırma Dairesi ve Orman Dairesi tarafından da lavanta dikim çalışmaları yapıldığını söyledi.

Kurak iklime uygun bir tür olan lavantaya yoğun talebin olduğuna ve vatandaşların da özel olarak yetiştirdiğine dikkat çeken Oğuz, distilasyon ünitesi kurarak lavantanın görsel bir kazanımdan öte, ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayarak, tüm üreticilere motivasyon olan Tatlısu Belediyesi ve ziraat mühendisi olan Belediye Başkanı Hayri Orçan’a teşekkürlerini iletti.

Oğuz, “Artık KKTC’de lavanta hasadı yapıldığında, işleneceği, yağının çıkarılacağı bir tesis var. İnşallah daha çok özel sektörün, kuruluşların da bu alana girmesini sağlarız. Bu noktada amacımız tarımsal ürün olarak farkındalığı yaratmak, değişik bir faaliyet alanı oluşturmak” diyerek, Bakanlık olarak görevlerinin ülke iklimine uygun diğer türlerin de ülkeye kazandırılması olduğunu söyledi ve fideleri hibe ederek, bu adımların atılmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu.

- “Orçan: “Farklı şekillerde, dünyanın her yerine satılabilecek bir ürün”

Belediye Başkanı Orçan ise, öncelikle fideleri kendilerine sağlayan Tarım Bakanlığına teşekkürlerini sunarak, ilk olarak 5 dönümlük bir alanda örnek uygulama başlattıkları gün, turizm alanı dışında da lavantaya ekonomik değer kazandıracak bir tesis kuracakları sözünü verdiklerini ve bunu başardıklarını kaydetti.

Orçan, kuraklığa dayanıklı olan ve 10-15 günde yarım saatlik sulamayla hayatta kalabilen lavantanın, kıraç arazilerin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini belirtti ve kozmetik sanayinin en önemli maddesi olmasından dolayı dünyada büyük bir talep gören bu ürünün, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla Avrupa’nın her yerine satılabileceğini söyledi.

Bu yıl Belediye olarak ilk defa kendi hasatlarını, ardından farklı bölgelerden gelen hasatları, bugün ise Bakanlığın hasadını işlediklerini ifade eden Orçan, gelecek yıl daha fazla ürün çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Lavantanın birçok faydası olduğuna da işaret eden Orçan, bu tesisin Tatlısu Belediyesi’nin kardeş Belediyesi olan Konya Karatay Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildiğini söyleyerek, Konya Karatay Belediyesi’ne de hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Orçan, 1 saatlik arayla yaklaşık 400 kg lavantanın bu distilasyon ünitesinde işlenebileceğini de vurgulayarak, bütün ülkeye yetebilecek bir kapasite olduğunu belirtti ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.