Oğuz: ‘’Toplumsal duyarlılık adına yapılan girişime destek vereceğiz’’

Bakan Oğuz, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, kabulde yaptığı konuşmada, organ bağışının önemine değinerek, organ bağışlayanlar ve organ nakli olanlar adına bir anı ormanı yapmak istediklerini dile getirdi.

Çıraklı, göreve yeni gelen yönetimi tanıtarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı konuşmada organ bağışının çok önemli olduğunu ve bu yolda yürütülen çalışmaların da destekçisi olacaklarını belirtti.

Organ bağışcısı ve organ nakli olanlar adına yapılması düşünülen anı ormanı için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını dile getiren Bakan Oğuz, böylesine hassas ve toplumsal bir konuda duyarsız kalınmasının mümkün olmadığını söyledi. Bakan Oğuz duyarlılık adına yürütülecek bu girişime destek verdiklerini açıkladı.