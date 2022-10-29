Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, Kıbrıs Türk halkının Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklediğini, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsediğini kaydetti ve halkın bu çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Oğuz mesajında şunları kaydetti:

“Tam 99 yıl önce yüce Türk milleti, ülkeyi işgal altından kurtarmak için azimle mücadele etmiş ve bu mücadele sonucunda bir tarih yazmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde yazılan bu şanlı tarih Cumhuriyetin kurulmasının ilan edilmesiyle birlikte taçlanmıştır.

Bugün 99’nci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır. Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiştir. Halkımız, bu çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun”.