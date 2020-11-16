Oğuz, Türkiye'li Bakan Pakdemirli ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla KKTC’ye gelen Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. İki bakan görüşmede, bakanlıklar arasındaki teknik konuları ele aldı.

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ikili görüşmenin ardından, teknik konuların detaylandırılması amacıyla Konuk Bakan Pakdemirli’nin talimatı doğrultusunda; Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Bakanlık yetkilileri ile Tarım ve Doğal Kaynalar Bakanı Dursun Oğuz ve Bakanlık yetkilileri bir araya geldi.

Görüşmede, bakanlıklar arasında sürdürülmekte olan projeler değerlendirilerek, yeni işbirlikleri ele alındı.