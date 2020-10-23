Oğuz: "Türkiye'siz bir gelecek mümkün değildir"

UBP Genel Başkan adayı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının tartışmasız iradesiyle Cumhurbaşkanlığı görevini Ersin Tatar’a emanet ettiğini ifade ederek: "Bu kutsal görevi bugün devralacak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ı kutlar, görevinde başarılar dilerim. Cumhurbaşkanımızın görevini layıkıyla yapacağından en ufak bir şüphemiz yoktur." dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Oğuz, şunları kaydetti:

"Sayın Tatar’ın başarısı Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu süreçte geleceğe bakışı ve Türkiye Cumhuriyeti ile arzuladığı ilişki düzeyine de ayna olmuştur. Bugünden sonra Kıbrıs Türkünü daha refah, daha huzurlu güzel günler beklemektedir.

Bu adada yalnız olmadığımızı her anımızda bize gösteren Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdi başta olmak üzere varlığıyla bizlere güven veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürü bir borç biliriz.

Dünden bugüne bu coğrafyada yaşadığımız her olay bizlere şu gerçeği göstermiştir ‘ Türkiyesiz bir gelecek mümkün değildir’. Bu bilinçle bugünden itibaren attığımız her adımdan daha da eminiz."

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 12:08