Oğuz, Türkiye ve Azerbaycan Tarım Bakanları ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakü’de, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde bir araya gelen bakanlar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı öncesinde Teşkilat üyesi ülkelerin tarım politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye’nin Kars Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, İstanbul Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da hazır bulundu.