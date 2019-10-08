Oğuz: "Ülkenin bir su politikası olmalı"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla sürüyor.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Tarımda Su Yönetimi” başlıklı konuşma yaptı.

Geçtiğimiz yıl bol yağışlı bir yıl geçmesine rağmen çok miktarda suyun denize aktığını dile getiren Şahiner, su sorununun ciddi bir konu olduğunu kaydetti. Şahiner, adada dışa bağımlı olmamak adına tarım sektörünün hayati önemi bulunduğunu ve bunun büyük bir sektör olduğunu anlattı.

İhracatta neredeyse tek kalemin tarım ve hayvancılık ürünleri olduğunu belirten Şahiner, tarımın sürdürülebilir olmasının önem taşıdığını, bu açıdan su konusunun da hayati olduğunu belirtti. Bir kilo portakal üretmek için 300 litre su harcandığını kaydeden Şahiner, bunun gibi örnekleri aktardı.

Denize akan su miktarının oldukça fazla olduğunu söyleyen Salahi Şahiner, yeraltı aküferlerini beslemenin düşük bir bütçe gerektirmesine rağmen bu konuda gereken adımların atılmadığını kaydetti. Şahiner, ülkede suyun tonuna yüksek meblağlar ödendiğini bunun tarımcıyı zorladığını söyleyerek yeraltı su aküferlerine çok dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

Salahi Şahiner, dünyada profesyonel su sistemlerinin çok ileri noktaya gelindiğini kaydederek bu sistemlerin ülkeye getirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Şahiner, suyun doğru şekilde yönetilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da cevap vermek üzere kürsüye çıktı; su konusunun bakanlığın öncelikli gündemlerinden olduğunu dile getirdi.

Su konusunda en kısa zamanda planlama yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Oğuz, göletler ve barajlarla ilgili bir çalışma yapıldığını, yeraltı suları konusunda da bilimsel bir çalışma yapılacağını söyledi.

Konuya bilimsel şekilde yaklaşmanın önemine işaret eden Bakan Oğuz, bu bağlamda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bazı göletlerin özelliğini yitirdiğini gördüklerini bunlarla ilgili çalışmalar yapılacağını dile getiren Oğuz, bazı göletlerin de etrafında tarımsal faaliyet yapılmadığını, bu nedenle ekonomiye herhangi bir yansıması olmadığını anlatarak bunların üretime katılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dere yataklarının yaratacağı tehditleri önlemek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Oğuz suyun daha verimli kullanılması için planlamaya ihtiyaç olduğunu, bu konudaki çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, ülkenin bir su politikası olması gerektiğine vurgu yaptı.

Oğuz, kendisine yöneltilen bir soru üzerine üretilen ürünlerin değerinde satılmasının önemine işaret etti.