Oğuz, Vadili ve Akdoğan bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirdi

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Oğuz, Vadili ve Akdoğan bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirdi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bugün Vadili ve Akdoğan bölgesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Oğuz, haftalık ziyaretleri çerçevesinde yerinde dinleme şansı buldukları sorunları ivedi şekilde çözmek için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz, Vadili Veteriner Dairesi ile Akdoğan Toprak Ürünleri Kurumu’nu ziyaret ederek sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvan üreticilerinin sorunlarını dinleyen Dursun Oğuz, üretimin devamlılığı için çalıştıklarını, üreticilerin sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

Bölge veterinerlerinden de hayvancılık sektöründeki çalışmalar hakkında bilgi alan Tarım Bakanı Oğuz, haftalık ziyaretleri çerçevesinde birçok sorunu yerinde dinleme şansına sahip olduklarını, bu sorunları ivedi şekilde çözmek için gerekli çalışmaların bakanlık tarafından başlatıldığını söyledi.

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