Oğuz, Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Veteriner Hekimler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, veterinerlerin sorunlarının yanı sıra et ithaline karşı olduklarına görüş de belirtildi.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk, yeni seçilen yönetim ile birlikte ilk ziyaretlerini geleneği bozmayarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erk, Veteriner Hekimler Birliği’ne kayıtlı 269 üyeleri olduğunu belirterek, büyük bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerlediklerini kaydetti. Erk, ülkede sağlıklı et, süt ve hayvansal üretim tüketilmesi adına veteriner hekimlerin yoğun gayret sarf ettiğini belirtti. mesleğin geleceği ile ilgili bakanlıkla istişare etmeye hazır olduklarını dile getiren Erk, geçmiş yıllarda tarım ve hayvancılıkla ilgili kendisinin de içinde yer aldığı Tarım Bakanlığından bir heyetle dana ve kuzu ölümleri ile ilgili yaklaşık 20 milyon dolar bedelinde bir rapor hazırlandığını fakat bunun bir ülke politikası olarak hayata geçemediğini söyledi. En zor bakanlıklardan birinin de Tarım Bakanlığı olduğunun altını çizen Erk, bakanlığın ilgili bir çok sivil toplum örgütü olduğunu ve bunların da her birinin ayrı sorunlarının olduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tarım ve hayvancılık sektöründe çok ciddi politikalar güdülmesi gerektiğini ve bu politikaların ülke politikası haline dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Erk, ‘’et ihtali’’ konusunun sürekli gündeme geldiğini fakat özellikle yeni yıla yaklaştığımız bu dönemde et ithalinin üreticiyi korumak adına doğru olmadığını savundu. Üreticiyi korumak gerektiğini savunan Erk, birlik olarak et ithaline karşı olduklarını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetime görevinde başarı diledi.

Bakan Oğuz, veterinerliğin toplum sağlığı adına ve gıda güvenliği yönünden önemli bir meslek olduğunu belirtti. Veteriner Hekimliğin günden güne geliştiğini dile getiren Oğuz, yirmi yıl öncesindeki veterinerliğin bugünkü veterinerlik arasında hem çeşitsel anlamda hem de uzmanlık anlamında çok büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

Ülkemizdeki tüm hayvanlarla ilgili gerek hastalıklarla gerek kontrolleri yönünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının sorumlulukları olduğunu belirten Oğuz, Hayvan Refahı Yasası konusunda yerel yönetimlerin de yapması gereken bir çok şey olduğunu savundu. Oğuz, hayvanların kayıt altına alınmasının ülkedeki hastalıklara ve hayvan varlığı açısından önemli olduğuna değindi.

Veteriner Hekimler Birliği ve bakanlığın bir takım çalışmaları ortak yürütümesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, özellikle küçükbaş hayvanların başıboş köpekler tarafından telef edildiğini, üreticilerin bu yüzden büyük zararlar gördüğünü savundu.

Ülkedeki hayvancılık politikası konusunda çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Oğuz, basında çıkan ‘’hayvan sayısı azaldı’’ gibi bir takım haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ülkedeki hayvan varlığındaki artışa baktığımız zaman herşeyin normal şekilde seyrettiğini belirten Oğuz, Asaf ırkının ülkeye getirilmesi ile küçükbaş hayvancılığa ayrı bir yön verildiğine dikkat çekti. Gün geçtikçe küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın daha profesyonel şekilde yürütüldüğünü savunan Bakan Oğuz, ‘’ Her zaman söylüyoruz, üreticinin de üretimin de yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz’’ dedi. Ülkede son günlerde et ile ilgili fiyat enflasyonu yaşandığını belirten Oğuz, maliyetle ilgili verilerin ellerinde olduğunu ancak maliyetin dışında aradaki birimlerin uyguladığı fiyat enflasyonunun etin gerçek değerinin üstünde satılmasına yol açtığını söyledi.

Bakan Oğuz, ülkemizdeki hayvancılığın devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, bugüne kadar uygulanan hayvancılık politikasında hükümetin elindeki imkanları maksimum düzeyde kullandığına dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022, 13:22