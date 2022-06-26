Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmaların devam ettiğini, karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün süreceğini belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün gecenin riskli geçtiğini, rüzgârın ters yönde esmesiyle yangının yeniden parlamasına karşı gönüllüler ve görevlilerin sabaha kadar yangın bölgelerinde müdahalelerine devam ettiğini kaydetti.

İş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yaptığını dile getiren Oğuz, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahaleye devam edeceğini belirtti.

-İki helikopter hazır vaziyette bekliyor

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopteri ile yangın aparatı takılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin havadan destek gerekmesi durumunda müdahale için hazır vaziyette beklediğini kaydetti.

Yangın süresince küreğini kapan vatandaşların yardıma geldiğine dikkat çeken Oğuz, “Tam bir dayanışma oldu. Küreğini kapan yardıma geldi.” ifadelerini kullandı.

Oğuz , böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.