Oğuz: "Yangına muhtemelen sigara izmariti neden oldu"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tepebaşı-Kalkanlı arasındaki orman yangının 1995’teki Beşparmak Dağları yangını sonrası en büyük orman yangını olduğunu söyledi.

Dursun Oğuz, yangının etkili olduğu alan hakkında çalışmaların gün içinde sonuç vereceğini, ancak yangında pek çok anıt ağacın da yandığını kaydetti.

Bakan Oğuz ayrıca Türkiye’den bir yangın söndürme helikopterinin KKTC’de konuşlandırılmasını talep edeceklerini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın bölgesinde helikopterle havadan inceleme yaptı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yanan ağaçlar ve canlıların görüntüleri yürek burktu.

Bakan Dursun Oğuz, Kalkanlı’da TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve tüm bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini, Koruçam-Akdeniz ve Tepebaşı-Kalkanlı arasında çıkan iki yangının etkili olduğu alan konusunda çalışmaların sürdüğünü, sonuçların gün içerisinde belli olacağını ifade etti. Oğuz, yangının “1995 yangınından sonra en büyük orman yangını olduğunu” vurguladı.

YANGININ NEDENİ

Koruçam’daki yangının yol kenarından başladığını, yangına muhtemelen sigara izmaritinin neden olduğunu ifade eden Oğuz, Tepebaşı-Kalkanlı yangınının Tepebaşı’ndaki askeri bölgede başladığını, kaynağının ise muhtemelen elektrik kablosu veya trafosu olduğunu ifade etti.

ANIT AĞAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Yanan ağaçlar arasında yaşları 500’ün üzerinde olan anıt ağaçlar da bulunduğunu, bazı zeytin ağaçlarına ateşin sulama hortumları ile geldiğini belirten Oğuz, üzerinde anıt ağacı bulunan arazi sahiplerini, arazilerine giderek ağaçlarının altlarını temizlemeye çağırdı.

“İKİ BUÇUK GÜNDE 20 YANGIN… EN BÜYÜK NEDEN SİGARA İZMARİTİ… SABOTAJ OLARAK NİTELENMELİ”

Son iki buçuk günde 20 civarında yangın çıktığını kaydeden Oğuz, “Sigara izmaritinden meydana gelen bir yangını sabotaj olarak nitelenmesi lazım” dedi.

Kormacit, Dikmen ve Geçitkale’deki yangınların sigara izmaritinin neden olduğunu belirten Dursun Oğuz, “Yangınların en çoğu maalesef yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinden başlıyor” diye konuştu.

UÇAKLAR

Dünkü yangına Türkiye’den üç havadan yangın söndürme aracının müdahalede bulunduğuna işaret eden Oğuz, sabah itibarıyla uçakların geri gönderildiğini kaydetti.

Ülkede yangın söndürme helikopteri bulundurulması konusunda ise Dursun Oğuz, Demokrat Milletvekili Serdar Denktaş’ın Türk Hava Kurumu’nun satışa çıkardığı uçaklardan alınması yönünde yaptığı öneriye işaret ederek, bahse konu uçakların kullanılamayacak durumda olduğunu, kullanılabilecek durumda olsalar uçakların zaten Kurum tarafından kullanılacağını söyledi.

HELİKOPTER ELZEM

Dursun Oğuz, “Helikopter bu ülke için elzem, yıllardan beridir tartışılan bir konu. Gerekliliği konusunda hiçbir şüphe yok. Buradaki sorun helikopterin maliyeti ve muhafazası” dedi.

Kiralama yönteminin geçmişte denendiğini, maliyeti yüksek oluşundan dolayı vazgeçildiğini belirten Oğuz, Devlet bütçesi çerçevesinde alınmasının kolay olmadığını, kolay olsa mutlaka zaten alınacağını söyledi.

Türkiye Orman Genel Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopterinin, KKTC’deki yangınlar için görevlendirildiğini anlatan Oğuz, “Bundan sonraki talebimiz, bu helikopterin KKTC’de konuşlandırılması olacak” dedi.

Oğuz, “KKTC’de bir yangın söndürme helikopteri konuşlandırılmış olsa yangının söndürülmesinde daha başarılı olunabilir miydi?” sorusuna bir cevap vermenin mümkün olmadığını da ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 14:08