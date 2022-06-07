Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un 2 ay hapis ceza alması sonrası Kıbrıs Postası’na konuştu. O dönemde de bakanlık koltuğunda oturan Oğuz, Özkurt’un hapis cezasına çarptırılmasına çok üzüldüğünü belirtti.

“YENİ AÇILIŞ OLMAYACAĞINI SÖYLEDİK”

KKTC’nin su projesindeki tamirin ne zaman biteceğine dair her gün merak ettiğini söyleyen Oğuz, yapılan yayının seçim yasaklarıyla ilgili bir durum olmadığı görüşünü paylaştı.

Tamirle ilgili kamuoyu ve halkı bilgilendirdiklerini ifade eden Oğuz, “YSK Başkanı’na açılış olmayacağını, suyun yeniden akışının sağlanacağını söyledik.” dedi.

“YARGININ KARARINA GÖRE BİZ DE SUÇLUYUZ”

Kendinde de suç olduğunu, bakan olarak sorumlu olduğunun altını çizen Oğuz, "Yargının kararına göre biz de suçluyuz. Gereken yapılsın.” dedi.

Yaşananların hangi yönden siyasi propaganda olarak değerlendirildiğini bilemediğini belirten Oğuz, “Kontrol amaçlı oradaydık, gerçekten üzgünüm.” dedi.

Oğuz, “Vicdan olarak rahatsızım. Siyasiler o zaman seçim yasaklarında ülkeye hiç mi hizmet etmesin?” ifadelerini kullandı.

(KIbrıs Postası / Mustafa Baflı)