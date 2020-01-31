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Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası ile görüştü

Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası ile görüştü
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda; Yem Yasası, Bitki Sağlığı Laboratuvarı’nın yapılabilmesi için çalışmaların tamamlanması, Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu’nda Oda’dan bir temsilcinin bulunması, Ziraat Mühendislerinin istihdam sorunları konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

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