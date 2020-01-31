Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda; Yem Yasası, Bitki Sağlığı Laboratuvarı’nın yapılabilmesi için çalışmaların tamamlanması, Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu’nda Oda’dan bir temsilcinin bulunması, Ziraat Mühendislerinin istihdam sorunları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.