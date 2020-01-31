Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda; Yem Yasası, Bitki Sağlığı Laboratuvarı’nın yapılabilmesi için çalışmaların tamamlanması, Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu’nda Oda’dan bir temsilcinin bulunması, Ziraat Mühendislerinin istihdam sorunları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası ile görüştü
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
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