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Oğuz:Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilkeleri ışığında ilerlemektedir

Oğuz:Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilkeleri ışığında ilerlemektedir
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının da, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı güven içerisinde ve Atatürk ilkeleri ışığında ilerlediğini söyledi.

Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “sarsılamaz temeller üzerine kurulan cumhuriyet, yoluna güçlü bir şekilde ilelebet devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlamış olduğu güven içinde ve Atatürk ilkeleri ışığında ilerlemektedir” dedi.

Oğuz, ayrıca, Atatürk, silah arkadaşları ve vatanı için canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi

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