Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tatar ve Saner tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Okçular Vakfı olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olduklarını ifade etmek için ziyarette bulunduklarını belirten Yıldız, Okçular Vakfı’nın tarihi bir vakıf olarak Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali’ni gerçekleştirerek, 20 Temmuz kutlamalarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ülkeyi ziyaret edecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla, gençlerle sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Yıldız, “Bu etkinliklerle inşallah gücümüze güç katacağız, tüm dünyaya Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasını duyuracağız ve bu etkinlikler yakınlığımızın pekişmesine de vesile olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Okçular Vakfı heyetini ülkede görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdiği konuşmasında, kültürün korunması bakımından yapılan çalışmaları takdirle izlediğine ve sportif ve kültürel etkinliklerle yakınlaşmanın önemine işaret etti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarken, Vakıf tarafından düzenlenecek faaliyetlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir heyetle KKTC’ye geleceğini ve yapılacak etkinliklerle Kurban Bayramı ile birlikte iki bayramın da birlikte kutlanacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki yakın ilişkinin bir kez daha tezahürü olarak bunun dünyaya duyurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası bağların daha da güçlenerek karşılıklı ziyaretlerin artmasını temenni etti.

Gençlerin Kıbrıs konusundaki genel kültür ve eğitiminin geliştirilmesinin de önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

SANER

Başbakan Ersan Saner, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.

Başbakanlık’ta saat 13:00’de gerçekleşen kabulde, Yıldız’a Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter eşlik etti.

Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47. yıldönümü vesilesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile birlikte etkinlikler düzenleyeceklerini ve Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olduklarını tüm dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti.

“Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganıyla Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da 20 Temmuz’a kadar sürecek bir takım kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Yıldız, KKTC’deki gençlerle bir araya gelmek ve 20 Temmuz kutlamalarını bir zafer gününden bir zafer haftasına yaymak düşüncesinde olduklarını anlattı.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edip, özellikle Mavi Vatan diye adlandırdıkları bölgede Türk Ulus’unun hak ve çıkarlarını korumanın kendileri için hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1571’de adayı fethetmesinden sonra adaya gelen Kıbrıslı Türkler ile 1974 Barış Harekatı’ndan sonra adaya gelen Kıbrıslı Türker’in adada birlik ve bütünlük içinde yaşadığını tüm dünyaya ilan etmek istediğini kaydeden Saner, “Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve Türk Ulusu olarak her zaman burada var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

2 eşit egemen devlet statüsünde görüşmelerin artık bir sonuç vereceğine inanan bir hükümet olarak Cumhurbaşkanlarına tam destek belirttiklerini dile getiren Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu noktadaki desteğinin KKTC’nin dünyada layık olduğu yere gelmesinde büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı; bu husustaki katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.