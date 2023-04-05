OKKÜ ile KTAMS arasında eğitim protokolü imzalandı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) arasında eğitim protokolü imzalandı.

5 Nisan 2023Çarşamba gün saat 11:00’de Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük ofisindeimzalanan anlaşmada Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinin eğitim olanaklarından bahsedildi. Protokol imza töreni sırasında OKKÜ Genel sekreteri Dr. Meryem Birinci de hazır bulundu. İmzalanan ptotokolde OKKÜ ile KTAMS arasında toplum insanımıza eğitim olanaklarının sağlanmasıyanında birlikte topluma yönelik çalışmalar olması temel hedeflerimizdendir ifadesinde buluşan OKKÜ Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan,amaç, içinde bulunduğumuz zor şartlarda toplum insanımızaher türlü eğitime yönelik katkı sunmak ve birlikte ileriye dönük eğitim yelpazesi sağlamaktırdüşüncesinde birleştiler.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “üniversitelerimiz toplumsal değerimizdir. OKKÜ’ye eğitim konusunda bizlerle birlikte çalışmak istediği ve konuyla ilgili gösterdiği hasasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. İmzalanan eğitim protokolü iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" diyerek böyle bir eğitim imkanı sağladıklarıiçin çalışanlar adına OKKÜ heyetineteşekkür etti.

OKKÜ Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, “KTAMS ileeğitim protokolümüzü yenilemektenbüyük mutluluk duyduk.Tüm girişimlerimiz insanımıza, çalışanımıza ve geleceğimize yapılan bir eğitim yatırımı hareketidir. Bu konu, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinin temel hedeflerindendir.KTAMS tarafından hissettiğimiz her zaman olduğu gibi sıcak ve samimi yaklaşım için de ayrıca teşekkür ederiz. Anlaşmamız hayırlı, uğurlu olsun.” İfadeleri ilesözlerine son verdi.