Oktay: “Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemediklerini, bundan sonra da gayretlerini aynı şekilde sürdüreceklerini belirten Fuat Oktay, “KKTC hükümetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay protokolün imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına KKTC'yi selamlayarak başlayan Oktay, KKTC'de hükümet kurma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü üzerinde çalışmaya başladıklarını hatırlattı.

Bugün söz konusu protokolün imza töreni dolayısıyla KKTC Hükümeti koalisyon ortakları ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirten Oktay, 2021'de Türkiye'nin önemli proje ve yatırımlara imza attığını vurguladı.

DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 60 milyon lira harcandığını, bu kapsamda, sulama iletim tüneli ve galeri yapısının imalatının tamamlandığını ifade eden Oktay, sonrasında Mesarya Ovası'nın sulanmasına yönelik Orta Mesarya Ovası Ana İletim Hattı'nın ilk kısım inşaatına başladığını kaydetti.

Planlanan kara yollarının önemli bölümünün yapımının tamamlandığını, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve İskele-Çayırova yolunu hizmete açtıklarını, 48 kilometrelik köy yolunu da yenilediklerini belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Yeni Ercan Havalimanı'nda sona gelindi. İmalatların büyük bölümü tamamlanmış olup, havalimanına giden yol üzerindeki çift şerit yolun yapımına da başlanmıştır. KKTC'de e-Devlet projesini e-Nüfus, e-Kimlik, EBYS, e-Gümrük, e-MEB, e-Tüzel, MAKS, Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) ve Kamu Yönetim Sistemi ile aşama aşama hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu aslında KKTC'li tüm Kıbrıs Türklerinin hayatını kolaylaştıracak çok ciddi bir projedir. Bugüne kadar KKTC'ye 720 bin doza yakın aşı ulaştırdık. Acil kullanım onayını aldığımız TURKOVAC'ı da KKTC halkının kullanımına sunmuş durumdayız.

Salgın sürecinde okulların kapalı kaldığı dönemde önemli katkı sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesini KKTC genelinde uygulamaya koyduk. Böylece İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye 2021 yılında 2 milyar 623 milyon Türk lirası aktarılmış oldu. Bu tutarın 1 milyar 454,6 milyon lirası altyapı ve reel sektör faaliyetleri için, 677 milyon lirası savunma ödemeleri için, 492 milyon lirası bütçe finansman desteği için aktarılmıştır. Bu kaynağın 1 milyar 833 milyon lirası harcamaya dönüşmüştür."

“KKTC’Yİ KALKINMA HEDEFLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRIYORUZ”

Bugün imzalanan 2022 yılı Türkiye-KKTC İktisadi Mali İş Birliği Protokolü ile Türkiye ve KKTC’nin yıllardır sergilediği dayanışmayı bir kez daha perçinlediklerini belirten Oktay, “Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde KKTC’yi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz” dedi.

“DAHA KURUMSAL YAPIDA TC-KKTC İLİŞKİSİNİN TEMELİNİ ATACAK”

Kurumların da katkısıyla uzun soluklu bir istişare sonrasında şekillendirilen bu protokolün öncekilerden biraz daha farklılık arz edeceğini belirten Oktay, “Daha kurumsal yapıda sürdürmeyi arzu ettiğimiz Türkiye-KKTC ilişkisinin de temelini atıyor olacak” şeklinde konuştu.

Önceliğin KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu vurgulayan Fuat Oktay, katma değer üreten, iş ve aş odaklı istihdamı, sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek alanlara ağırlık verdiklerini söyledi.

“4 ANA EKSEN ÜZERİNE ODAKLANDI”

Bu kapsamda protokolün anlaşmanın kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar, savunma, güvenlik ve adalet olmak üzere 4 ana eksen üzerine odaklandığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

“Bu politikalar ve bileşenlere olan eylemler KKTC kamu-kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınması, savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ile sanayi ve ticaretin geliştirilmesi imzalanan mali protokolün önemli hedeflerinden bazılarıdır.”

Oktay, sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar, eğitim, yükseköğretim, ulaştırma ve enerji altyapısının takviye edilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, istatistik, bilişim ve teknoloji altyapısının daha da geliştirilerek sağlamlaştırılmasının anlaşmada öne çıkan hususlar olduğunu kaydetti.

“4 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI”

Fuat Oktay, ağırlıklı olarak hibeyle, bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 için toplam 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

PROJELER

Oktay, KKTC halkına dünya standartlarında yatırım ve alt yapı sağlama vizyonu ve anlayışıyla hayata geçirilecek projeleri şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları, ihale aşaması ve yer tesliminin ardından 750 günde tamamlanması planlanan Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesi, tıbbi donanımlı ve tedavi birimleriyle önde gelen sağlık merkezlerinden biri olması için temeli atılan 100 yataklı Girne Askeri Hastanenesin, ,içme suyu Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulamaları ve atık su arıtma kapsamında DSİ projeleri.

Karayolları Master Plan uygulama projesi kapsamında çevre yolu, bölünmüş yol ve köy yolları bakım ve onarım projeleri, 4 yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik iki Adet Mobil Treyler Elektrik santralinin kurulması projesi, belediye ve köylerin alt yapılarına katkı ve organize sanayi bölgeleri alt yapı katkı…”

Kıbrıs Türkü’nün hayatına doğrudan dokunacak, birçok hizmeti kolaylaştıracak çok sayıda projeyi KKTC makamlarıyla eş güdüm halinde hayata geçireceklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:

“Bu eşgüdüm ve uyumun artırılmasını teminen KKTC tarafının belirlenen kalkınma hedeflerini ve projelerin ilerlemesini yavaşlatan veya engelleyen hususları hızlıca tespit ederek mevzuata uygun şekilde bunları gidereceğine olan inancımız da tamdır.”

“KKTC HÜKÜMETİNDEN BEKLENTİMİZ POPÜLİST YAKLAŞIMLARDAN UZAK, YAPISAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRMELERİDİR”

Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemediklerini, bundan sonra da gayretlerini aynı şekilde sürdüreceklerini belirten Fuat Oktay, “KKTC hükümetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir” dedi.

KIBRIS KONUSU… “İKİ TARAFIN EGEMEN EŞİTLİĞİNE VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜNE DAYALI ÇÖZÜM EN GERÇEKÇİ ÖNERİDİR”

Kıbrıs konusundaki gelişmeleri de değerlendirdiklerini kaydeden Fuat Oktay, şunları söyledi:

“Türk tarafı Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için bugüne kadar her türlü çabayı göstermiştir. Ancak bu olumlu anlayış maalesef hiçbir dönemde Kıbrıs Rum kesimi tarafından karşılık görmedi. Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir 50 yılı daha yoktur. Uluslararası toplum hiçbir şekilde uzlaşmaya neden olmayan adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşamayı dahi reddeden Kıbrıs Rum tarafına verdiği koşulsuz desteği gözden geçirmeli, KKTC’nin önerisini ciddiyetle değerlendirmelidir. Adada bugün iki eşit halk, iki eşit egemen devlet vardır. Bu nedenle Cenevre’de sunulan adadaki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı çözüm, sahadaki gerçekleri tam olarak yansıtan en gerçekçi öneridir..”

Türkiye’nin bu öneriye desteğinin tam olduğunu vurgulayan Oktay, “Bu çözüm iradesinden geri adım atmamız söz konusu değildir” dedi.

“MARAŞ’TA ATILAN ADIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ..”

KKTC makamlarının Maraş’ta attığı adımları, bundan sonraki planlarını da aynı anlayışla destekleyeceklerini ifade eden Oktay, Maraş açılımının uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler yaratılmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurguladı.

“KKTC HÜKÜMETİNİN MARAŞ AÇILIMI ÇERÇEVESİNDE BU ANLAYIŞLA ATACAĞI ADIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ..”

KKTC hükümetinin Maraş açılımı çerçevesinde bu anlayışla atacağı adımları desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Oktay, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hem kendi kıta sahanlığında kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını gösterdiğini belirtti.

“SAHADA VE MASADA BU KARARLILIĞIMIZI TEST ETMEYE ÇALIŞANLAR KARŞILARINDA BİZİ BULMAYA DEVAM EDECEKLER”

Oktay, “Bu kararlık aynı inanç ve iradeyle sürdürülecektir. Sahada ve masada bu kararlılığımızı test etmeye çalışanlar KKTC ile birlikte Türkiye’yi de karşılarında bulmaya devam edeceklerini net olarak bilsinler…” dedi.

Oktay, bu çalışmaların KKTC ile samimiyet ve kardeşlik temelinde dayanışma ve eş güdüm içinde sürdürüleceğini söyledi.

Oktay, imzası atılan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022, 17:20