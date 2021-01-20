Oktay'dan Sennaroğlu'na kutlama mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’na kutlama mesajı gönderdi.

Oktay mesajında Kıbrıs Türk halkının iradesinin simgesi olan Cumhuriyet Meclisi’nde Sennaroğlu’nun Başkanlığı süresince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha güçlü ve müreffeh bir noktaya ulaşması için mücadeleyi sürdüreceğine yürekten inandığını kaydetti.

Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye’nin , Kıbrıs Türkü’nün meşru haklarının teminat altına alınmasında uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğini belirten Oktay, Sennaroğlu’na ve onun şahsında Cumhuriyet Meclisi’ne mensup Milletvekillerine başarılar diledi.