Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü.
Görüşmede, KKTC’deki organize sanayi bölgesi altyapısı ile işletme sistemlerinin Türkiye’deki tecrübeler ışığında iyileştirilmesi ve kongre turizminin desteklenmesi konuları ele alındı.
Görüşmede ayrıca, KKTC müteahhitleri ile Türk müteahhitlerin ortak çalışmalar yürütmesi, Koronavirüs sonrası hızlı toparlanma için reel sektör projelerine öncelik verilmesi ve reel sektörün karşılaştığı bürokrasinin azaltılması için e-Devlet projesinin hızlandırılması konuları değerlendirildi.