Oktay Kayalp’ın acı günü

CTP Mağusa İlçe Başkanı ve eski Mağusa Belediyesi Başkanı Oktay Kayalp annesini kaybetti. Annesi Nazlı Kayalp bu sabah erken saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezazesi bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Gazimağusa Kabristanlığı’nda defnedilecektir.
Oktay Kayalp sosyal medya üzerinden annesinin ölümünü şu sözlerle duyurdu:
“Canımız annemiz, iyilik meleği Nazlı Kayalp’ı kaybettik
Cenazesi bu gün öyle namazı sonrası Mağusa Lala Mustafa Paşa Camiinden kaldırılacaktır”