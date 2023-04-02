Oktay KKTC'deki temaslarını tamamlayarak ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldı.
Oktay ve heyeti saat 23.00 sıralarında Türkiye'ye gitmek üzere Ercan Havalimanı'ndan hareket etti.
Bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Oktay, daha sonra Alayköy'de AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı ile buluştu.
Oktay, Hala Sultan Cami'deki iftar programından sonra Ulukışla köyünü ziyaret etti.
Oktay, ziyareti sırasında yaptığı konuşmalarda "her daim KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü’nü destekleyecek projeler üreterek, tüm politikalarının arkasında duracaklarını" vurguladı.