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Oktay, Küçük’ün vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle, eşi Gülin Küçük’e mesaj gönderdi

Oktay, Küçük’ün vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle, eşi Gülin Küçük’e mesaj gönderdi
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 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başabakanlardan İrsen Küçük’ün vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle, eşi Gülin Küçük’e mesaj gönderdi.
Oktay mesajında, Küçük’ün mümtaz vasıflarının daima hayırla yad edileceğini kaydederek, “Vefatının birinci yılında merhum İrsen Küçük’ü rahmetle anıyor, sizin şahsınızda tüm yakınlarına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Rabbim taksiratını hasneata tedbil etsin, makamı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
 

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